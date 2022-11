COP27 encerra esta sexta-feira mas falta de consenso pode prolongar conferência

A conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, COP27, deveria terminar esta sexta-feria em Sharm el-Sheik, no Egito, mas o final pode ser adiado por estarem em aberto questões fundamentais, especialmente relacionados com financiamento.

A COP27 começou 06 de novembro, com a participação de quase todos os países do mundo, e o final está marcado para sexta-feria, com medidas na área da mitigação e adaptação às alterações climáticas e apoio aos países menos desenvolvidos, os que mais sofrem com o aquecimento global.

Na quinta-feira a presidência egípcia da COP divulgou um primeiro projeto de declaração final, de 20 páginas mas até agora não houve consenso sobre questões consideradas fundamentais. No documento mantém-se o objetivo de impedir que a temperatura suba acima de 1,5ºC (graus celsius), mas não é conclusivo sobre a questão das perdas e danos, um dos temas mais importantes da conferência.

Os países mais pobres esperam que da conferência de Sharm el-Sheikh saia um fundo para compensar as perdas e danos provocados pelas alterações climáticas, em relação às quais são os menos responsáveis.

O aumento da ambição dos países no corte das emissões de gases com efeito de estufa, para mitigar o aquecimento global, também é um dos temas fundamentais. Até agora o planeta já aqueceu entre 1,1 e 1,2 graus em relação à época pré-industrial.

Ainda que a COP27 devesse terminar hoje participantes na conferência têm considerado que tal não é possível, e falam já de "fracasso" por não haver acordo sobre perdas e danos, apesar de o secretário-geral das ONU, António Guterres, ter pedido na quinta-feira que os países alcançassem um acordo "ambicioso e credível", destacando a necessidade de avanços imediatos para a questão das perdas e danos, a limitação dos combustíveis fósseis, e o financiamento para a adaptação e mitigação dos países pobres.

Na quinta-feira o presidente da COP27, resumiu assim a situação, a pouco mais de 24 horas do fim da COP: "O trabalho de mitigação ainda não alcançou o resultado desejado, a adaptação ainda está a ser tratada, o financiamento climático ainda não se concretizou, e do lado das perdas e danos, as partes estão a evitar tomar as difíceis decisões políticas".

Nas quase duas semanas de reunião não há para já uma decisão, um anúncio ou um acordo que faça da COP27 um grande sucesso no objetivo principal de lutar contra as alterações climáticas.

Na noite de quinta-feira a presidência da COP27informou os presentes na conferência que as instalações estão disponíveis até domingo e que até esse dia estão também disponíveis a restauração e o transporte.