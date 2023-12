O ano de 2023 será o mais quente de sempre da história. A confirmação é do serviço Copernicus, o Programa da UE de Observação da Terra, depois de novembro ter sido o sexto mês consecutivo de recordes de temperatura, incluindo dois dias com dois graus acima dos níveis pré-industriais. No mês passado registou-se uma temperatura média global de 14,22º C, mais 0,32º C do que o anterior recorde, estabelecido em 2020. Novembro foi também 1,75º C mais quente do que a média de novembro do período 1850-1900, que corresponde à era pré-industrial. “Enquanto as concentrações de gases com efeito de estufa continuarem a aumentar, não devemos esperar resultados diferentes. As temperaturas continuarão a subir”, avisa o diretor do Copernicus, Carlo Buontempo. O alerta surgiu na 28ª Cimeira da ONU sobre as Alterações Climáticas (COP28), a decorrer no Dubai. Para Wopke Hoekstra, comissário europeu da Ação Climática, esta cimeira deve marcar o início “do fim dos combustíveis fósseis”.