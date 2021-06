Copa América já contabiliza 41 casos de Covid-19 entre jogadores, delegações e funcionários

Segundo o Ministério, o índice de resultados positivos é de 1,40%.

A Copa América já soma 41 casos de Covid-19 entre jogadores, delegações e funcionários. O anúncio é feito através do Ministério da Saúde brasileiro.A Copa América foi confirmada no Brasil na segunda-feira, dia 31 de maio, pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), depois de a Colômbia e Argentina terem desistido de organizá-la.O Brasil, um dos países mais afetados pela pandemia em todo o mundo, totaliza 462.791 óbitos e 16.545.554 infeções pelo novo coronavírus.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.551.488 mortos no mundo, resultantes de mais de 170,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.