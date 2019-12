Copacabana pretende atingir recorde de três milhões de pessoas na passagem de ano

A mais famosa praia do Rio de Janeiro, Copacabana, pretende atingir na passagem de 2019 para 2020 um novo recorde de público naquele que é o maior e mais desejado réveillon do Brasil. A organização da festa espera reunir nas areias da praia três milhões de pessoas na despedida do ano velho e nas boas vindas ao ano novo.

No ano passado, segundo números oficiais, o réveillon de Copacabana reuniu 2,8 milhões de pessoas. Este ano, o número de visitantes que chegaram ao Rio de Janeiro já foi maior o ano inteiro do que ao longo dos anos de 2017 e de 2018, por isso a esperança de se atingir o novo patamar é muito grande.

Desses três milhões de pessoas esperadas para a noite desta terça-feira, 1,9 milhões são turistas, chegados à cidade de vários estados do Brasil e de países de todo o Mundo. De tal forma que a ocupação dos hotéis na cidade, principalmente na orla que ladeia o mar nas praias de Copacabana, Ipanema, Leblon e Leme, entre outras, é superior a 90% e esta terça-feira.

Tentando o lugar mais perto possível de um dos quatro palcos gigantes montados na areia ou noutro ponto, dependendo do gosto de cada um, uma multidão de cariocas e turistas de outros estados já começou a aglomerar-se na manhã de segunda-feira, muito antes da passagem do ano. Famílias inteiras e grupos de amigos, do Rio e de estados vizinhos ou distantes, montaram um acampamento no areal, em alguns casos tendo trazido das suas cidades toda a estrutura de que vão precisar desde barracas, cozinhas e casas de banho improvisadas.

Tudo isto para não perderem a grandiosa festa, que levará a palco principal nomes de peso do samba e outros géneros musicais. Nos palcos alternativos a música estará a cargo de DJs. O clímax de tudo serão os fogos de artifício, que terão início automaticamente no último minuto de 2019 e se prolongarão por 14 minutos, fazendo o céu de Copacabana explodir em luzes e cores garantidas por 18 mil bombas, num total de 17 toneladas de explosivos disparados de 10 embarcações atracadas na Bahia da Guanabara a algumas centenas de metros da praia.

Para garantir a segurança da multidão, quase cinco mil polícias, estaduais e municipais, vão estar de prevenção na orla marítima de Copacabana e ruas adjacentes, além de seguranças particulares, bombeiros e funcionários da edilidade, espalhados por dezenas de tendas, torres de vigilância e postos de atendimento de saúde e outros. Em toda a cidade, o esquema de segurança envolve aproximadamente 15 mil polícias.