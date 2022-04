Copenhaga investiga "incidente grave" com avião da TAP que falhou aterragem

O conselho de investigação de acidentes aéreos dinamarquês abriu uma investigação esta segunda-feira sobre o avião A320 da companhia aérea portuguesa TAP que falhou uma primeira aterragem no Aeroporto Kastrup, em Copenhaga, na passada sexta-feira, considerando-o de "incidente grave".De acordo com o site Simple Flying, um dos maiores sobre aeronáutica, o avião voou a baixa altitude junto à pista. Testemunhas que se encontravam em terra dizem que a asa esquerda terá chegado a bater na pista.A aeronave, proveniente do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, saiu da capital pelas 07h52, aterrando em Copenhaga às 12h24, vinte minutos após a ocorrência.Fonte da TAP disse aoque não houve toque do avião na pista e que tem registo de uma tentativa de aterragem falhada, mas que à segunda tentativa tudo correu normalmente. A companhia não confirma, ainda, que a aeronave tenha voado a baixa altitude.