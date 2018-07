Copiloto suspeito de fumar no avião causou queda de mais de 7.500 metros

Queda a pique do avião durante dez minutos, que aconteceu esta semana, deveu-se a um erro.

A queda a pique do avião num voo da Air China, durante dez minutos, esta semana, deveu-se a um erro do copiloto, que estava a fumar um cigarro eletrónico, divulgaram esta sexta-feira as autoridades.

As investigações preliminares revelam que o copiloto tentou, sem avisar o piloto, desligar o ventilador de circulação do ar, para evitar que o fumo chegasse à cabine.

"No entanto, terá por engano desligado o aparelho de ar condicionado que estava ao lado, resultando em oxigénio insuficiente na cabine e um alerta de altitude", afirmou um responsável da Administração Civil da China, citado pela agência noticiosa oficial Xinhua.