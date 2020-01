Coração de bebé de dois anos já parou de bater 12 vezes desde que nasceu

Bethany Davis é uma bebé dois anos que sempre que se assusta ou está chateada fica insconsciente durante alguns segundos. A bebé sofre convulsões de curto prazo sempre que enfrenta dor, raiva ou medo, fazendo com que o coração pare de bater até recuperar a consciência. O coração de Bethany, natural do Arizona, nos EUA, já parou de bater 12 vezes.

Desde o primeiro ataque, os pais foram a vários especialistas que lhes explicaram que qualquer sensação de medo ou dor, por muito pequena que seja, pode desencadear a falta de comunicação entre o coração e o cérebro de Bethany. No entanto, os órgãos da menina são saudáveis.

O casal tem mais quatro filhos que já assistiram a um dos ataques. As crianças ficaram confusas e assustadas com o que estava a acontecer.

"É péssimo. Nós não podemos metê-la numa creche e eu não posso arranjar trabalho, porque não confio em mais ninguém para ficar com ela", revelou Natalie, a mãe da menina.

A bebé sempre teve uma vida saudável até ter o primeiro ataque em maio do ano passado depois de bater com a cabeça enquanto brincava com um dos irmãos.

Bethany foi diagnosticada em novembro com síndrome vasovagal, que a faz desmaiar sempre que está assustada, magoada ou assustada.

A família recebeu um cão de apoio para os ajudar a perceber quando é que a menina vai ter um ataque. Como a família não tem condições para pagar o treino especializado para o animal criou uma página de angariação de fundos.

Depois de treinado, o cão vai ser capaz de alertar 45 minutos antes de a menina sofrer um ataque. Para além disso, vai ajudá-la a manter a calma.