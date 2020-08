Corão queimado provoca motim na Suécia

A noite de sexta-feira ficou marcada por distúrbios nas ruas de Malmö, na Suécia, onde pelo menos 300 pessoas se juntaram para protestar depois de simpatizantes da extrema-direita terem queimado um exemplar do Corão. Os primeiros incidentes ocorreram ao início da noite, mas os manifestantes acabaram por se envolver em confrontos com a polícia. Durante os confrontos, os manifestantes lançaram pedras e outros objetos contra as autoridades, incendiaram caixotes do lixo e pneus de carros e danificaram as fachadas de várias lojas.



A polícia de Malmö, cidade no sul do país, anunciou que entre 10 a 20 pessoas foram detidas e que vários polícias acabaram por sofrer ferimentos ligeiros. Segundo a imprensa, o protesto foi desencadeado depois de um grupo de pessoas ligadas ao partido de extrema-direita dinamarquês Stram Kurs (Linha Dura) ter queimado um exemplar do livro sagrado para os muçulmanos. A imprensa divulgou ainda um vídeo no qual se podem ver várias pessoas a pontapear um livro. Estes incidentes ocorreram um dia após o líder do Linha Dura, Rasmus Paludan, ter sido declarado como ‘persona non grata’ e expulso da Suécia, estando por isso proibido de entrar no país durante dois anos. Mesmo assim, Rasmus Paludan tentou entrar na Suécia para participar numa manifestação antimuçulmana, tendo sido detido em Lernacken, perto de Malmö.

