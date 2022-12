Coreia de Norte ordena novos disparos de artilharia em zona tampão

A Coreia do Sul disse esta terça-feira ter ordenado às forças armadas que efetuem disparos de artilharia na zona costeira, pelo segundo dia consecutivo, numa resposta a exercícios de fogo real da Coreia do Sul, junto à fronteira.

A declaração do Estado-Maior do Exército Popular da Coreia do Norte surge um dia depois das altas chefias militares de Seul terem dito que Pyongyang tinha feito mais de 130 disparos de artilharia na zona costeira, agravando a situação entre os dois países.

Um porta-voz militar norte-coreano não identificado disse que os disparos de artilharia planeados para esta terça-feira são um alerta para o Sul depois de Pyongyang ter detetado sinais de exercícios de artilharia sul-coreana junto à fronteira terrestre.