Morto, em estado vegetativo ou a viajar para a casa de férias: as teorias sobre o estado de saúde de Kim Jong-Un

Hong Kong Satellite Television, Shijian Xingzou, afirma que uma "fonte muito sólida" lhe disse que o líder da Coreia do Norte já morreu.

ministro dos negócios estrangeiros chinês.

Os rumores sobre o estado de saúde de Kim Jong Un, que se submeteu recentemente a uma cirurgia ao coração, estão a intensificar-se após meios de comunicação asiáticos revelarem que este morreu.A vice-diretora do canalA mulher tem 15 milhões de seguidores numa rede social chinesa e é sobrinha doUm outro media japonês afirma que Kim se encontra em estado vegetativo.Há ainda imagens de satélite de um comboio, que poderá pertencer ao líder da Coreia do Norte, perto da sua casa de férias. Isto que pode significar que Kim Jong Un se deslocou para uma segunda habitação.A China enviou uma equipa de médicos para a Coreia do Norte para aconselhar Kim Jong Un, avançou a agência Reuters esta sexta-feira.Em atualização