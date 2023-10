Coreia do Norte ameaça destruir porta-aviões dos EUA chegado à Coreia do Sul

A Coreia do Norte ameaçou esta sexta-feira destruir um porta-aviões norte-americano que chegou à Coreia do Sul, numa altura em que se renovam as tensões na península coreana.

"É uma provocação militar flagrante que leva a situação a circunstâncias irrevogavelmente catastróficas para os Estados Unidos persistirem em introduzir vários meios nucleares estratégicos na península coreana, onde existe a possibilidade de uma colisão militar em curso e o perigo de uma guerra nuclear é galopante", disse a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA, num editorial.

Na quinta-feira, o porta-aviões de propulsão nuclear USS Reagan chegou ao porto de Busan, a 320 quilómetros a sudeste de Seul, acompanhado pelo grupo de ataque, que inclui o contratorpedeiro USS Shoup e o cruzador de mísseis guiados USS Robert Smalls.