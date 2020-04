Coreia do Norte avança que Kim Jong-un “está vivo e bem de saúde”

Um alto responsável do governo da Coreia do Sul garantiu ontem que o líder norte-coreano Kim Jong-un "está vivo e bem de saúde", minimizando os rumores de que estaria gravemente doente ou poderia até ter morrido, tendo sido substituído no cargo pela irmã, Kim Yo-jong.



"As informações que temos é que ele está na região de Wonsan [onde tem um casa de férias] desde 13 de abril. Não detetámos nenhum movimento suspeito", frisou Moon Chung-in, conselheiro do presidente sul-coreano Moon Jae-in.

