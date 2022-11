Coreia do Norte dispara 80 tiros de artilharia na direção de "zona tampão" marítima

A Coreia do Norte disparou na quinta-feira cerca de 80 tiros de artilharia em direção a uma "zona tampão" marítima, anunciou Seul, depois do prolongamento de exercícios militares conjuntos da Coreia do Sul com os Estados Unidos.

Na quinta-feira, o Pentágono tinha anunciado o prolongamento por mais um dia, até sábado, da "Tempestade Vigilante", um exercício aéreo combinado com a Coreia do Sul, programado para terminar esta sexta-feira.

Logo após o anúncio, os militares de Seul detetaram cerca de 80 disparos de artilharia do Norte em direção a uma "zona tampão" marítima da área de Kumkang, na província de Kangwon, na costa leste do país.