Coreia do Norte dispara mísseis balísticos pela quarta vez esta semana

A Coreia do Norte disparou na madrugada deste sábado mísseis balísticos em direção à costa leste. Este é o quarto lançamento feito esta semana.A notícia foi avançada pelo Chefe do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul e aconteceu depois das marinhas dos EUA, Japão e da Coreia do Sul encenarem exercícios anti-submarinos esta sexta-feira, a primeira vez em cinco anos, de acordo com a Reuters. O lançamento dos mísseis aconteceu após a visita da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, à Coreia do Sul.A Coreia do Norte disparou ainda mísseis antes da visita de Harris à Coreia do Sul.