Coreia do Norte dispara novo projétil

A Coreia do Norte disparou pelo menos um projéctil esta quinta-feira, avançam as forças militares da Coreia do Sul.

De acordo com Seul, o disparo foi feito em direcção ao mar. As autoridades não especificaram ainda se se tratava de um foguete ou de um missíl balístico, e a que distância voava. Já no início do mês, o País liderado por Kim Jong-Un tinha disparado um missíl balístico.

Este lançamento pode ser interpretado com uma declaração de descontentamento face ao ritmo lento das negociações nucleares com os EUA, no qual a Coreia do Norte exige ao governo de Donald Trump que diminua as sanções e a pressão exercida sobre Pyongyang.