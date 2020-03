Coreia do Norte dispara projétil não identificado para o oceano

A Coreia do Norte disparou, este sábado, um projétil não identificado para oceano ao largo da costa leste, informou a agência de notícias Yonhap no domingo, citando os Chefes de Estado da Coreia do Sul.A Coreia do Norte lançou vários mísseis de curto alcance como parte de exercícios militares no início deste mês.Em atualização