Coreia do Norte dispara três mísseis balísticos de curto alcance

A Coreia do Norte lançou este sábado três mísseis balísticos de curto alcance no mar do Japão, disse o exército sul-coreano, em mais uma demonstração de força num ano marcado por um número recorde destes disparos.

Os chefes do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul indicaram terem detetado "três mísseis balísticos de curto alcance lançados pela Coreia do Norte no mar Oriental [nome do mar do Japão nas duas Coreias] a partir da área de Junghwa, na província de Hwanghae do Norte [sudoeste] por volta das 08h00 [23h00 de sexta-feira em Lisboa]", de acordo com um comunicado.

Inicialmente, os militares sul-coreanos e japoneses tinham detetado apenas um míssil balístico.