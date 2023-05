Coreia do Norte diz a Japão que planeia lançamento de satélite nos próximos dias

A Coreia do Norte informou o Japão que planeia lançar um satélite nos próximos dias, disseram esta segunda-feira as autoridades nipónicas, informando que o projeto deverá implicar o lançamento de um míssil balístico.

A guarda costeira do Japão disse que o aviso das autoridades marítimas norte-coreanas aponta para o período entre 31 de maio e 11 de junho e que o lançamento pode afetar as águas do Mar Amarelo, Mar da China Oriental e leste da ilha Luzon, nas Filipinas.

Por isso, as autoridades nipónicas já emitiram um alerta de segurança para os navios que passem pela área marítima afetada.