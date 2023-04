Coreia do Norte diz que estatuto de Estado nuclear é "final e irreversível"

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte disse esta sexta-feira que o estatuto do país enquanto Estado nuclear é inegável, "final e irreversível", numa resposta à declaração publicada no final da reunião do G7 no Japão.

Choe Son-hui, que publicou um texto na agência de notícias oficial da Coreia do Norte, KCNA, respondia aos chefes da diplomacia ao Grupo das sete nações mais industrializadas do mundo (G7), que apelaram a Pyongyang para abandonar o programa de armamento, afirmando que "a Coreia do Norte não pode obter e nunca obterá o estatuto de Estado nuclear, em virtude do Tratado de Não-Proliferação Nuclear".

"A posição da República Popular Democrática da Coreia [RPDC, nome oficial do país] enquanto Estado com armas nucleares continua a ser uma realidade inegável e não importa se os EUA e o Ocidente não o reconheçam por cem ou mil anos", escreveu.