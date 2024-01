Coreia do Norte diz que Putin expressou vontade de visitar o país em breve

A Coreia do Norte afirmou este domingo que o Presidente russo expressou vontade de visitar o país num futuro próximo, em resposta a um convite do líder Kim Jong-un, informou este domingo a agência de notícias oficial KCNA.

Vladimir Putin comunicou a intenção à ministra dos Negócios Estrangeiros norte-coreana, Choe Son-hui, durante uma visita da responsável à Rússia entre 15 e 17 de janeiro, indicou a KCNA.

A visita de Choe a Moscovo, que incluiu reuniões com o homólogo russo, Sergey Lavrov, e com o vice-primeiro-ministro, Alexander Novak, ocorreu "numa altura em que as relações de amizade e cooperação entre os dois países entraram definitivamente no curso de um novo desenvolvimento integral", afirmou ainda a agência estatal.