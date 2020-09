Coreia do Norte emite ordem de "atirar a matar" para travar Covid-19

As autoridades norte-coreanas querem 'atirar a matar' para evitar que a Covid-19 entre no país.A Coreia do Norte, cujo sistema de saúde é débil, teria dificuldade em lidar com um grande surto de vírus, ainda não confirmou um único caso da infeção desde que a doença emergiu na China e não se poupou nas medidas para evitar o contágio.

Pyongyang encerrou a fronteira com a China logo em janeiro e, em julho, a imprensa estatal disse que tinha sido elevado o estado de emergência ao nível máximo.

A Coreia do Norte introduziu uma nova "zona tampão, um ou dois quilómetros acima na fronteira chinesa", afirmou o comandante das forças coreanas nos EUA, Robert Abrams, numa conferência online organizada pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), em Washington, esta quinta-feira.

"Eles têm forças de operações especiais norte-coreanas lá fora. Forças de ataque, têm em vigor ordens de 'atirar a matar", rematou.