Coreia do Norte está a desmantelar principal centro de lançamento de mísseis

Ação vai ao encontro do compromisso assumido pelo líder norte-coerano Kim Jong-un e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Por Lusa | 04:59

A Coreia do Norte começou a desmantelar aquela que é a sua principal base de lançamento de mísseis, revelou uma fonte oficial do gabinete presidencial da Coreia do Sul citada pela agência de notícias Associated Press.

A mesma fonte refere que Seul detetou atividades de desmantelamento no centro de lançamentos de Sohae, na Coreia do Norte, mas não acrescentou mais detalhes.

Analistas norte-americanos da 38 North avançaram também no seu sítio da internet que imagens recentes de satélites indicam que a Coreia do Norte começou a desmantelar o posto de testes de mísseis, uma ação que vai ao encontro do compromisso assumido pelo líder norte-coerano Kim Jong-un e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cimeira que se realizou em junho.