Coreia do Norte executa funcionários do governo após falhanço das negociações com Trump

Kim Jong-Un, líder da Coreia do Norte, terá ordenado a execução de Kim Hyok Chol, enviado especial da Coreia do Norte nos EUA, bem como a de outros quatro funcionários do ministério dos negócios estrangeiros, responsabilizando-os pelo falhanço das negociações para o levantamento das sanções dos EUA à Coreia do Norte, durante a cimeira Trump-Kim, em Hanói. A notícia é avançada pelo jornal sul-coreano Chosun Ilbo."Kim Hyok Chol foi investigado e executado no aeroporto de Mirim, em Pyongyang, bem como outros quatro funcionários do ministério dos negócios estrangeiros em março deste ano", disse uma fonte norte-coreana ao jornal do país vizinho.Kim Yong Chol, um alto funcionário do governo norte-coreano que também participou das negociações levadas a cabo no encontro entre os dois líderes, também foi condenado a trabalhos forçados e a uma reaprendizagem ideológica.