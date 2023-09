Travis King, o militar norte-americano que desertou para a Coreia do Norte há dois meses alegando ser vítima de racismo, foi expulso pelo regime comunista. Os EUA confirmaram que King foi entregue à China e já está sob custódia norte-americana.O militar, que estava estacionado na Coreia do Sul e ia ser transferido para os EUA por problemas disciplinares, fugiu do aeroporto de Seul em julho, tendo-se juntado a uma visita guiada à zona desmilitarizada e atravessado a fronteira a correr.