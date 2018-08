Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coreia do Norte faz novos mísseis

Imagens de satélites espiões revelam atividades suspeitas.

08:37

Imagens captadas por satélites espiões revelam atividade no centro de pesquisa de Sanumdong, junto a Pyongyang, indicando o que parece ser a construção de novos mísseis intercontinentais.



A ser verdade, este facto indicia o fracasso da muito noticiada cimeira de junho, em Singapura, entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.



As imagens foram captadas pela Agência Nacional de Informação Geoespacial dos EUA (GEOINT) e revelam, como referiu o 'Washington Post', que "o desenvolvimento de armamento continua várias semanas depois de o presidente Trump escrever, no Twitter, que Pyongyang "já não é uma ameaça nuclear". A Casa Branca recusou comentários.