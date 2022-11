A Coreia do Norte lançou, esta quarta feira, um míssil balístico em direção ao Mar do Japão, depois de ter disparado mais de 30 projéteis na semana passada.

Num comunicado, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS) disse que Pyongyang disparou um "míssil balístico de tipo desconhecido no Mar Oriental", nome dado ao Mar do Japão nas duas Coreias.

Por sua vez, a guarda costeira japonesa informou que o míssil atingiu a água, fora da sua zona económica exclusiva (ZEE).