Coreia do Norte lança míssil balístico que sobrevoou o Japão

de três mil quilómetros.

A Coreia do Norte disparou esta segunda-feira um míssil balístico sobre o Japão, antes de cair no oceano pacífico a cercaDe acordo com o Ministério da Defesa do Japão, citado pela ABC News, o míssil foi lançado às 7h22 (hora local) e sobrevoou o Japão às 7h29.O governo da Coreia do Sul confirmou que o governo japonês avisou os cidadãos para se abrigarem.Os residentes nas províncias de Aomori e Hokkaido, no norte do Japão, foram aconselhados a estar em alerta e a notificar a polícia ou os bombeiros se avistarem destroços.As pessoas foram também avisadas pelos funcionários para não tocarem nem apanharem quaisquer detritos.O gabinete do Primeiro Ministro japonês Fumio Kishida começou a reunir uma equipa para analisar a situação.