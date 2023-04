Coreia do Norte lança míssil e obriga Japão a emitir alerta numa ilha

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico, esta quinta-feira, ao largo da costa da península coreana, avançam os chefes do Estado-Maior conjunto da Coreia do Sul, citados pela Reuters.Dada a possibilidade de o míssil ter caído perto da ilha de Hokkaido, no Japão, o governo japonês apelou para que os moradores da zona se abrigassem, revela a agência de notícias. Mais tarde, o executivo daquele país levantou o alerta, explicando que não seria previsível que os destroços chegassem àquela zona.O lançamento ocorre dois dias depois dos meios de comunicação norte-coreanos terem noticiado que o líder Kim Jong-Un pediu o fortalecimento do reforço da prevenção de guerra do país de uma forma "mais prática e ofensiva", para contrariar aquilo a que chamou movimentos de agressão por parte dos Estados Unidos.