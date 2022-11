A Coreia do Norte disparou esta quinta-feira um míssil balístico intercontinental na direção do Japão, numa nova violação clara das resoluções das Nações Unidas. O lançamento surge um dia depois de o regime comunista ter disparado mais de duas dezenas de mísseis, um dos quais atravessou a fronteira marítima entre as duas Coreias, elevando ainda mais a tensão entre os dois países que permanecem formalmente em guerra desde 1953.





Segundo as autoridades japonesas e sul-coreanas, tratou-se, aparentemente, de um lançamento falhado. A trajetória inicial do míssil fazia crer que ia sobrevoar o Japão, levando as autoridades locais a emitiram um alerta antiaéreo, mas a dada altura o míssil desapareceu misteriosamente dos radares. Tudo indica que terá sofrido um problema técnico e acabou por se desintegrar em pleno voo.

Apesar de fracassado, o lançamento foi encarado como uma nova provocação do regime norte-coreano e levou a Coreia do Sul e os EUA a decidirem prolongar por tempo indeterminado os exercícios aéreos conjuntos iniciados segunda-feira e que deveriam terminar esta sexta-feira, e que envolvem centenas de aviões de guerra dos dois países, incluindo bombardeiros e caças furtivos. A Coreia do Norte, que na véspera tinha exigido o fim imediato das manobras, afirmou que se trata de uma “decisão perigosa” e que os dois países estavam a “empurrar a tensão para um ponto fora de controlo”. “Os Estados Unidos e a Coreia do Sul vão perceber que cometeram um erro terrível que não pode ser revertido”, ameaçou um alto responsável do regime de Pyongyang.