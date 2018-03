Coreia do Norte nega ter ajudado Síria a produzir armas químicas

Pyongyang responsabiliza EUA por conspiração para aumentar pressão sobre o regime.

Por Lusa | 02:28

A Coreia do Norte negou esta sexta-feira ter cooperado com a Síria no desenvolvimento de armas químicas, responsabilizando os Estados Unidos por uma conspiração para aumentar a pressão sobre o regime e manter as sanções internacionais.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano assegurou que o país se "opõe ao uso de armas químicas" e, "como referiu em várias ocasiões, não há registos de que a RPDC [República Popular Democrática da Coreia, nome oficial do país] tenha desenvolvido, produzido ou armazenado" este tipo de armamento.

Um relatório de peritos das Nações Unidas, divulgado esta semana pelo jornal norte-americano The New York Times, indicava que Pyongyang forneceu à Síria, ao longo de anos, materiais que podem ser utilizados no fabrico de armas públicas.