Coreia do Norte realizou teste de mísseis de curto alcance

A Coreia do Norte lançou sexta-feira à noite dois mísseis de curto alcance, disseram este sábado oficiais militares sul-coreanos, comentando aquele que é o terceiro teste deste tipo que Pyongyang realizou em março.

Os mísseis foram disparados pouco antes das 7h00 horas locais (22h00 em Lisboa) a partir da zona noroeste do país e cobriram uma distância de cerca de 410 quilómetros, antes de caírem nas águas do Mar do Japão, de acordo com a chefia do Estado-Maior da Coreia do Sul.

"Os nossos militares estão a monitorizar a situação caso existam lançamentos adicionais", disse a mesma fonte em comunicado divulgado pela agência de notícias sul-coreana Yonhap.