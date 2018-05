Coreia do Norte só avança para a cimeira com EUA se não for "unilateral"

Decisão anunciada horas depois de ter cancelado uma reunião com a vizinha do Sul.

Por Lusa | 08:46

A Coreia do Norte afirmou esta quarta-feira não estar interessada numa cimeira com os Estados Unidos, caso esta se reduza à "exigência unilateral" do desarmamento nuclear, horas depois de ter cancelado uma reunião com a vizinha do Sul.

O encontro marcado entre as Coreias foi cancelado esta manhã pela Coreia do Norte, que justificou a decisão com as manobras militares conjuntas de Seul e Washington.

Entretanto, o Ministério da Defesa sul-coreano garantiu que os exercícios militares vão continuar apesar da "reação irada" do Norte, uma vez que se destinam a melhorar as habilidades dos pilotos e "não são exercícios de ataque".