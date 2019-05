Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coreia do Norte testa mísseis de curto alcance

Primeiro lançamento de mísseis desde 2017 faz temer rutura das negociações sobre o nuclear com os EUA.

Por F.J.G. | 09:47

A Coreia do Norte lançou este sábado uma série de mísseis para o mar a partir de Hodo, no leste do país. O teste constitui o primeiro lançamento de mísseis desde novembro de 2017 e é um novo sinal de descontentamento do regime de Kim Jong-un com o impasse nas negociações com os EUA para resolver a questão do programa nuclear.



De acordo com observadores militares sul-coreanos, os mísseis de curto alcance percorreram entre 70 e 200 km antes de caírem no Mar do Japão.



Recorde-se que no mês passado a Coreia do Norte anunciou o teste do que designou como sendo "uma nova arma tática teleguiada".



O aumento de atividade militar de Pyongyang acontece depois de, em fevereiro, a segunda cimeira entre Jong-un e o presidente dos EUA, Donald Trump, no Vietname, ter terminado com um rotundo fracasso.



Após o teste deste sábado, o presidente dos EUA frisou que continua a acreditar num acordo com Jong-un.



"Ele sabe que o apoio e não quer quebrar a promessa que me fez", afirmou Trump, garantindo: "O acordo vai acontecer."



Contudo, reforçando a ideia de que a frustração norte-coreana ameaça fazer o país voltar à anterior atitude de confronto, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte alertou os EUA de que "enfrentarão consequências desagradáveis" se não mudarem de atitude em relação às sanções ao regime antes do final do corrente ano.