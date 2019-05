Coreia do Norte volta a testar mísseis e aumenta tensão com EUA

A Coreia do Norte lançou esta quinta-feira dois mísseis de curto alcance, no segundo teste balístico em menos de uma semana, numa aparente resposta do regime de Pyongyang ao fracasso da cimeira de fevereiro entre Kim Jong-un e Donald Trump.Os dois mísseis foram lançados de uma base na região de Kusong, no noroeste do país, e voaram,respetivamente, 420 e 270 quilómetros, atingindo uma altitude máxima de 50 quilómetros antes de caírem no mar do Japão.No sábado, o regime norte-coreano já tinha lançado vários ‘rockets’ e outro míssil de curto alcance,interrompendo assim a suspensão de testes anunciada em novembro de 2017 e apresentada por Trump como prova de que as ameaças dos EUA funcionaram.O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, considerou que o reatamento dos testes balísticos norte-coreanos parece ser uma "manifestação de descontentamento" de Pyongyang pelo congelamento das negociações com os EUA após o fracasso da cimeira de Hanói, causada pela recusa de Trump em levantar as sanções até ao desmantelamento completo do programa nuclear norte-coreano."Julgo que a Coreia do Norte quer negociar mas ainda não está preparada para isso", disse esta quinta-feira o presidente dos EUA, garantindo que a sua "relação especial" com Kim Jong-un "continua viva".