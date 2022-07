Coreia do Sul adverte Norte para "severas represálias" em caso de provocação

O Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, advertiu esta quarta-feira Pyongyang para "severas represálias" em caso de provocação e anunciou um reforço do orçamento para a defesa do país.

"Se a Coreia do Norte provocar, o nosso Exército deve puni-la rápida e decisivamente", disse o chefe de Estado em declarações divulgadas pela agência sul-coreana Yonhap.

Após uma reunião com os comandantes militares das Forças Armadas, realizada na cidade de Gyeryong, no centro do país, o dirigente indicou que a missão do exército é proteger "a todo custo" vidas, propriedades e território.