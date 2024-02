Coreia do Sul afirma que Coreia do Norte voltou a lançar vários mísseis de cruzeiro

A Coreia do Norte voltou a lançar esta quarta-feira vários mísseis de cruzeiro em direção ao mar do Japão, a sexta vez que Pyongyang testa armamento desde janeiro, disseram os militares do Sul.

Num comunicado, o Estado-Maior Conjunto (JCS, na sigla em inglês) da Coreia do Sul disse que o exército "detetou vários mísseis de cruzeiro desconhecidos nas águas a nordeste de Wonsan", uma cidade costeira norte-coreana, por volta das 09h00 (meia-noite em Lisboa).

O JCS não mencionou, no entanto, mais informações sobre o número exato de mísseis disparados ou a trajetória de voo, sublinhando que "os serviços de inteligência sul-coreanos e dos EUA estão a realizar análises detalhadas".