Coreia do Sul anuncia maior centro mundial de produção de 'chips'

A Coreia do Sul vai investir 300 mil milhões de won (214 milhões de euros) para criar o maior centro de produção de semicondutores do mundo, em duas décadas, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Indústria.

O novo centro, que vai ser desenvolvido no âmbito de um plano para impulsionar a competitividade no país, vai ser construído até 2042, com cinco instalações avançadas de fabrico de 'chips', devendo albergar cerca de 150 empresas de design, bem como empresas de materiais e componentes, nos arredores de Seul.

O município de Yongin fica 40 quilómetros a sul de Seul e já conta com a presença da Samsung Electronics e da SK Hynix, o primeiro e segundo maiores fabricantes mundiais de 'chips de memória', além de várias fábricas de semicondutores e empresas ligadas ao setor.