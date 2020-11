Coreia do Sul captura norte-coreano que atravessou fronteira

O exército sul-coreano anunciou esta quarta-feira ter capturado um norte-coreano que entrou pela fronteira militarizada que divide a península.

O homem cruzou a Zona Desmilitarizada (DMZ, na sigla em inglês), que separa as duas Coreias, na noite de terça-feira e nas proximidades do condado de Goseong (faixa de fronteira leste, a cerca de 150 quilómetros a nordeste de Seul), disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

As tropas da Coreia do Sul capturaram o indivíduo após um intenso destacamento de patrulhas que responderam a um alerta acionado antes de uma possível intrusão de comandos norte-coreanos.