A Coreia do Norte lançou este sábado dois mísseis balísticos, dias depois de Pyongyang ter anunciado um teste bem sucedido de um motor de combustível sólido destinado a desenvolver um novo sistema de armas.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse ter detetado dois mísseis balísticos disparados da área de Tongchang-ri, na província noroeste de Pyongan do Norte em direção ao mar de Leste, também conhecido como mar do Japão.

Os mísseis foram detetados entre as 11h13 (02h13 em Lisboa) e as 12h05 (03h05).