Coreia do Sul e Estados Unidos pretendem adiar exercício militar para melhorar diálogo com Pyongyang

A Coreia do Sul e os Estados Unidos pretendem adiar um exercício aéreo conjunto previsto para dezembro, de forma a promover o diálogo com a Coreia do Norte, noticiou este domingo a agência oficial de notícias sul-coreana Yonhap.

Autoridades militares de ambos os países "partilham a opinião" de que o exercício "Vigilant Ace" deve ser adiado, disse uma fonte citada pela Yonhap.

A mesma fonte, que pediu para não ser identificada, acrescentou que uma decisão definitiva será tomada durante uma reunião dos respetivos ministros da Defesa, no final deste mês.



A Coreia do Sul e Washington cancelaram desde o ano passado várias manobras conjuntas, que a Coreia do Norte sempre criticou por considerar "uma provocação" e uma preparação para invadir o seu território.