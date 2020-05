Coreia do Sul encerrou mais de dois mil bares e discotecas após surto de novos casos de covid-19

A capital da Coreia do Sul, Seul, encerrou mais de 2.100 bares e discotecas, depois de dezenas de novas infeções com o novo coronavírus terem sido ligadas a frequentadores de clubes, disseram as autoridades.

A Coreia do Sul teve uma rápida resposta na fase inicial da pandemia de covid-19, com vários países a adotar as suas medidas como exemplo de eficácia na redução da propagação do novo coronavírus, mas na fase de desconfinamento o país asiático está a sofrer dificuldades.

Hoje, o presidente da Câmara de Seul, Park Wong-logo, anunciou o recuo na medida de reabertura de bares e discotecas, instando as autoridades sanitárias a aplicar idêntica decisão em todo o país.