O Governo da Coreia do Sul usou 300 drones para criar um espetáculo luminoso para agradecer aos trabalhadores que têm estado na linha da frente do combate contra a covid-19 e para encorajar as pessoas a continuarem a lutar contra a propagação do coronavírus.

Este espetáculo de luzes sincronizado durou cerca de 10 minutos e iluminou o céu da capital Seul no passado dia 4 de julho.

Os drones foram usados para criar imagens de médicos com as proteções que usam em trabalho, bem como de pessoas a usar máscara e a praticar distância social.

Recorde-se que até ao momento a Coreia do Sul já registou 13.244 casos positivos de covid-19 e 285 mortes.