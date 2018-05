Coreia do Sul propõe cimeira trilateral com Washington e Pyongyang

Presidente espera que reunião possa por fim à guerra.

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que este sábado se reuniu com o presidente da Coreia do Norte, propôs a realização de uma cimeira trilateral com Washington e Pyongyang caso a cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte decorra sem problemas.



"Se a cimeira for um êxito deveremos avançar para a realização de uma outra trilateral com as duas coreias para que se possa pôr fim à guerra", revelou durante uma conferência de imprensa realizada este domingo.



Ainda este sábado, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que a possibilidade de a cimeira com a Coreia do Norte se realizar é muito alta. "Se acontecer é provável que seja no dia 12 de junho em Singapura", pode-se ler no Twitter de Trump.





We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de maio de 2018