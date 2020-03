Coreia do Sul regista 100 novos casos de infeção por coronavírus

A Coreia do Sul registou mais 100 casos da covid-19 nas últimas 24 horas, o que eleva o total de infetados no país para 9.137, foi esta quarta-feira anunciado.

Apesar do aumento registado em relação ao dia anterior, em que foram detetadas 76 infeções, as autoridades de Saúde sul-coreanas indicaram um abrandamento contínuo dos casos da covid-19 em comparação com o mês anterior, quando chegaram a ser detetados mais de 900 doentes num só dia.

Em comunicado, o Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças (KCDC) afirmou que metade dos novos casos são importados e que 34 foram registados na área metropolitana de Seul.





