Coreia do Sul regista mais 107 casos de coronavírus mas número baixa pelo terceiro dia seguido

A Coreia do Sul anunciou hoje que identificou nas últimas 24 horas mais 107 pessoas infetadas pelo novo coronavírus, uma redução no número de casos diários pelo terceiro dia consecutivo.

Com as 107 novas infeções registadas na sexta-feira, três a menos que no dia anterior e o menor número em três semanas, o país asiático identificou até ao momento 8.086 casos.

Desses, 7.300 são casos ativos, com 714 pacientes a receberem alta hospitalar.