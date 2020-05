Criança de 9 anos morre em França com sintomas da doença de Kawasaki

Uma criança de nove anos morreu em França após registar sintomas aos da doença de Kawasaki, descritos em jovens que tiveram contacto com o coronavírus, a primeira morte deste tipo no país, anunciou o seu médico.

A criança, que morreu devido a "danos neurológicos ligados a uma paragem cardíaca", tinha "uma serologia que mostrava que tinha estado em contacto" com o coronavírus, mas não teve os sintomas da covid-19, precisou à agência France-Presse o professor Fabrice Michel, chefe do serviço de reanimação pediátrica de La Timone em Marselha (sudeste), confirmando uma informação do diário La Provence.