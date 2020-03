Ministério da Saúde espanhol admite ter devolvido mais de 50 mil testes rápidos à China

O Ministério da Saúde espanhol admitiu que os testes defeituosos que comprou à China, e já foram devolvidos, são mais de 50 mil em vez dos 8 mil que tinham avançado inicialmente.



Ou seja, além dos que foram distribuídos - sem validar previamente - a Comunidade de Madrid tinha ainda outros 50 mil que "chegaram em lotes diferentes", conforme confirmado por fontes do departamento liderado por Salvador Illa.







O Governo espanhol pretendia começar a testar as camadas mais amplas da população com testes rápidos ao coronavírus. No entanto, vários laboratórios de microbologia dos grandes hospitais explicam que estes testes rápidos não funcionavam bem.



Segundo o jornal El País, que cita uma fonte que participou nos testes, os resultados preliminares das análises feitas com os kits recém-chegados da China não correram como previsto.

Os testes, fabricados pela empresa chinesa Bioeasy, com sede em Shenzhen, têm uma sensibilidade de 30%, quando deve ser superior a 80%, indicam essas fontes.