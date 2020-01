Coronavírus chega a mais um país da Europa. Itália confirma dois casos

O ministro da saúde italiano, Roberto Speranza, acrescentou também que eram já esperados casos de coronavírus no país e anunciou medidas preventivas, que serão desenvolvidas numa reunião extraordinária do Conselho de Ministros.



A Itália confirmou esta quinta-feira os dois primeiros casos de coronavírus no país.O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro do país, Giuseppe Conte, numa conferência de imprensa.Segundo a publicação italiana Corriere Della Sera, os doentes são dois turistas chineses que se encontravam em Roma e que foram entretanto internados e isolados no hospital Spallanzani, na capital italiana.O governo italiano suspendeu entretanto as ligações aéreas de e para a China.Em atualização