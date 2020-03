Coronavírus deixa litro de água mais caro que petróleo

Com a queda acentuada do preço do petróleo nos mercados internacionais, em virtude da crise económica provocada pelo Covid-19, o valor do ouro negro é, hoje, inferior ao da água. Concretamente, um litro de petróleo custava, sexta-feira, no fecho dos mercados, cerca de 0,25 cêntimos, enquanto um litro de água de marca ronda os 0,37 cêntimos.Desde o início do ano que o petróleo caiu 31,14%. Sexta-feira, o barril de Brent - que serve de referência para as importações portuguesas - desvalorizou na praça londrina 9,62%, deslizando para os 45,18 dólares (40,04 euros, à cotação de sábado). Um barril de Brent tem sensivelmente 159 litros de petróleo. Feitas as contas, no final da semana um litro de petróleo valia os referidos 0,25 cêntimos (valor arredondado).Numa ronda pelas prateleiras de um hipermercado de referência, oconstatou que o litro de água lisa de três das marcas mais comercializadas no nosso país ronda os 0,37 euros (valor calculado a partir de garrafas de litro e meio).A OPEP - Organização dos Países Exportadores de Petróleo - e a Rússia, procuraram, nos últimos dias, em Viena, capital da Áustria, chegar a um consenso com vista a diminuir a produção, como forma de travar a queda dos preços, do crude. O objetivo era aprovar um novo corte de 1,5 milhões de barris por dia até ao fim deste ano, mas a Rússia opôs-se. Esta segunda-feira, na reabertura dos mercados, se saberá quais os efeitos do fracasso negocial.