Desde 15 de janeiro que as águas residuais de Barcelona já tinham restos de coronavírus segundo comprovou a Universidade de Barcelona e as Águas de Barcelona, avança o La Vanguardia "Analisamos a presença do SARS nas amostras antigas e encontramos o vírus [desde 15 de janeiro]. Estamos a falar de quarenta e um dias antes da primeira declaração de um caso que foi a 25 de fevereiro", explicou Albert Bosch, presidente da Associação Espanhola de Virologia.